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Модель бронювання за гроші захищає заможних від мобілізації, - юрист

Середа 10 квітня 2024 19:35
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Модель бронювання за гроші захищає заможних від мобілізації, - юрист Фото: модель бронювання за гроші захищає заможних від мобілізації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Модель бронювання за гроші, яку розробляє влада, викликала критику та обурення, адже ті військовозобов'язані, які розуміють, що за них немає кому платити 20 000 гривень, звинувачують владу у захисті заможних від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Станіслава Ліфлянчика.

"Я, як адвокат, відразу побачив способи для зловживання. Наприклад, щоб отримати таку "економічну бронь", будуть реєструватись Товариства з обмеженою відповідальністю, які фіктивно братимуть до себе на роботу військовозобов’язаних. Далі на підприємство щомісяця "заходитимуть" кошти, з яких сплачуватимуться зарплати, 1,5% військового збору та 20 000 гривень. І таким нехитрим та законним способом чолов’яга зможе відкупитись від лав ЗСУ", - пояснює адвокат.

Окрім того, закон направлений на обмеження певних прав і свобод людини, тож вписати його в сучасне українське законодавство таким чином, щоб уникнути будь-яких зловживань чи маніпуляцій, не виявляється можливим, каже адвокат.

"Так, ці схеми - для доволі заможних людей, бо не так багато українців, у яких хоча б зарплата до 20 000 гривень дотягувала. А сплачувати додатково до неї ще 20 000 - це з "області фантастики". Враховуючи те, що ідея цієї норми направлена на збереження цінних кадрів, то відокремлення їх за грошовим принципом є хибною. Заможний не завжди дорівнює "цінний" для економічного розвитку країни", - вважає юрист.

Бронь від мобілізації

Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, раніше, як писало РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.

Нещодавно заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповідав, що оловною проблемою з бронею від мобілізації фахівців IT-сфери є відсутність взяття багатьох з них на військовий облік, а бронювати ФОП не можна і цьому є просте пояснення.

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