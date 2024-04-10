Модель бронирования за деньги защищает богатых от мобилизации, - юрист

Модель бронирования за деньги, которую разрабатывает власть, вызвала критику и возмущение, ведь те военнообязанные, которые понимают, что за них некому платить 20 000 гривен, обвиняют власть в защите богатых от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Станислава Лифлянчика.

"Я, как адвокат, сразу увидел способы для злоупотребления. Например, чтобы получить такую "экономическую бронь", будут регистрироваться Общества с ограниченной ответственностью, которые будут фиктивно брать к себе на работу военнообязанных. Далее на предприятие ежемесячно будут "заходить" средства, с которых будут платиться зарплаты, 1,5% военного сбора и 20 000 гривен. И таким нехитрым и законным способом мужчина сможет откупиться от рядов ВСУ", - объясняет адвокат.

Кроме того, закон направлен на ограничение определенных прав и свобод человека, поэтому вписать его в современное украинское законодательство таким образом, чтобы избежать каких-либо злоупотреблений или манипуляций, не представляется возможным, говорит адвокат.

"Да, эти схемы - для достаточно состоятельных людей, потому что не так много украинцев, у которых хотя бы зарплата до 20 000 гривен дотягивала. А платить дополнительно к ней еще 20 000 - это из "области фантастики". Учитывая, что идея этой нормы направлена на сохранение ценных кадров, то обособление их по денежному принципу ошибочно. Состоятельный не всегда равен "ценному" для экономического развития страны", - считает юрист.

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В частности, ранее, как писало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривалось возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Недавно заместитель главы Минцифры Александр Борняков рассказывал, что оловной проблемой с броней от мобилизации специалистов IT-сферы является отсутствие взятия многих из них на военный учет, а бронировать ФЛП нельзя и этому просто объяснение.

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