Мобільний зв'язок по графіку? У Криму окупанти вимикатимуть мережу більшу частину доби

За даними ЦПД, у Джанкої мобільний зв'язок та інтернет працюватимуть лише вісім годин на добу. Решту часу мережа буде повністю недоступною.

У Центрі зазначили, що такі обмеження пов'язані насамперед із військовими потребами Росії. Зокрема, вони мають ускладнити поширення інформації про переміщення російської техніки та особового складу.

Крім того, у ЦПД вважають, що відключення зв'язку дозволяють окупаційній владі посилити контроль над інформаційним простором та обмежити доступ мешканців півострова до небажаної для Кремля інформації.

"Цивільне населення стає заручником військових інтересів Кремля, який перетворює Крим на закриту мілітаризовану зону", - наголошується в повідомленні.