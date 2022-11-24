Мобільний оператор Veon піде з ринку РФ та продасть свій бізнес

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Veon управляє своїм брендом "Білайн" через свою дочірню компанію "Вимпелком" у Росії, на яку припадає близько половини виручки групи. Очікується, що операцію буде завершено до 1 червня наступного року, повідомила Veon.

"Я впевнений, що узгоджений продаж російського бізнесу Veon керівництву "Вимпелкому" є оптимальним рішенням для Veon, її клієнтів, акціонерів і кредиторів, а також співробітників як усередині, так і за межами Росії", - йдеться в заяві генерального директора Каана Терзіоглу.