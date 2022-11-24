Мобильный оператор Veon уйдет с рынка РФ и продаст свой бизнес

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Veon управляет своим брендом "Билайн" через свою дочернюю компанию "Вымпелком" в России, на которую приходится около половины выручки группы. Ожидается, что сделка будет завершена к 1 июня следующего года, сообщила Veon.

"Я уверен, что согласованная продажа российского бизнеса Veon руководству "Вымпелкома" представляет собой оптимальное решение для Veon, ее клиентов, акционеров и кредиторов, а также сотрудников как внутри, так и за пределами России", — говорится в заявлении генерального директора Каана Терзиоглу.