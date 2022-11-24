Мобільний оператор Veon піде з ринку РФ та продасть свій бізнес
Мобільний оператор Veon, акції якого зареєстровані в Амстердамі, продасть свій російський бізнес "Вимпелком" російському менеджменту за 2,15 млрд. доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Veon управляє своїм брендом "Білайн" через свою дочірню компанію "Вимпелком" у Росії, на яку припадає близько половини виручки групи. Очікується, що операцію буде завершено до 1 червня наступного року, повідомила Veon.
"Я впевнений, що узгоджений продаж російського бізнесу Veon керівництву "Вимпелкому" є оптимальним рішенням для Veon, її клієнтів, акціонерів і кредиторів, а також співробітників як усередині, так і за межами Росії", - йдеться в заяві генерального директора Каана Терзіоглу.
Раніше повідомлялося, що Nissan Motor передала свій бізнес у Росії державній компанії за 1 євро, зазнавши збитків у розмірі близько 687 млн доларів.
Також ми писали, що Toyota офіційно оголосила про припинення виробництва автомобілів у Росії. Компанія закриває завод ТОВ "Тойота Мотор" у Санкт-Петербурзі.
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