Мобильный оператор Veon уйдет с рынка РФ и продаст свой бизнес
Мобильный оператор Veon, акции которого зарегистрированы в Амстердаме, продаст свой российский бизнес "Вымпелком" российскому менеджменту за 2,15 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Veon управляет своим брендом "Билайн" через свою дочернюю компанию "Вымпелком" в России, на которую приходится около половины выручки группы. Ожидается, что сделка будет завершена к 1 июня следующего года, сообщила Veon.
"Я уверен, что согласованная продажа российского бизнеса Veon руководству "Вымпелкома" представляет собой оптимальное решение для Veon, ее клиентов, акционеров и кредиторов, а также сотрудников как внутри, так и за пределами России", — говорится в заявлении генерального директора Каана Терзиоглу.
Ранее сообщалось, что Nissan Motor передала свой бизнес в России государственной компании за 1 евро, понеся убыток в размере около 687 млн долларов.
Также мы писали, что Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России. Компания закрывает завод ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге.
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