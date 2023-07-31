Мобільні оператори попередили про зміну правил поповнення рахунку через термінали

Національний банк України з 1 серпня змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали. Це торкнеться також поповнення телефонних рахунків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби мобільних операторів.
Як зазначили в прес-службі Vodafone, оновлений порядок передбачає обов’язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку. Ідентифікація проводитиметься шляхом відправлення на введений платником номер мобільного телефону одноразового паролю або переданого пароля за допомогою телефонного дзвінка, який платник вводить на екрані платіжного пристрою.
"Тож, із серпня цього року для оплати мобільних послуг готівкою за допомогою платіжних пристроїв платники повинні мати при собі мобільні телефони та перебувати у зоні стабільного покриття мережі", - зазначили в прес-службі.
Зважаючи на різні обставини та ситуації, в яких можуть знаходитись клієнти під час поповнення мобільних рахунків, у Vodafone обіцяють всіляко сприятиме фінансовим партнерам у використанні різних способів доставки одноразових паролів (сповіщення у месенджери, телефонні дзвінки, SMS тощо) у випадку, якщо раніше використаний спосіб буде недоступний платникові.
Крім того, у "Києвстарі" надали інструкцію, як пройти додатковий етап ідентифікації у терміналах компанії
Якщо поповнюється рахунок іншої особи, необхідно:
Ці інструкції актуальні лише під час поповнення в терміналах фірмових магазинів "Київстар", для інших терміналів процес може відрізнятися - необхідно діяти згідно з вказівками на екрані.
Національний банк України 1 серпня 2023 року посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. Відтепер квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника.
Під час операції з унесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС)платник має:
Ці вимоги стосуються операцій із унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС.
Без пароля
Водночас вимоги не поширюються на такі платежі, як: