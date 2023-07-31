Мобильные операторы предупредили об изменении правил пополнения счета через терминалы

Национальный банк Украины с 1 августа изменяет порядок проведения операций с наличными деньгами через платежные терминалы. Это коснется также пополнения телефонных счетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мобильных операторов.
Как отметили в пресс-службе Vodafone, обновленный порядок подразумевает обязательную идентификацию плательщика при пополнении мобильного счета. Идентификация будет производиться путем отправки на введенный плательщиком номер мобильного телефона одноразового пароля или переданного пароля с помощью телефонного звонка, который плательщик вводит на экране платежного устройства.
"С августа этого года для оплаты мобильных услуг наличными с помощью платежных устройств плательщики должны иметь при себе мобильные телефоны и находиться в зоне стабильного покрытия сети", - отметили в пресс-службе.
Учитывая различные обстоятельства и ситуации, в которых могут находиться клиенты при пополнении мобильных счетов, Vodafone обещает всячески содействовать финансовым партнерам в использовании различных способов доставки одноразовых паролей (уведомления в мессенджеры, телефонные звонки, SMS и т.д.) в случае, если ранее использованный способ будет недоступен плательщику.
Кроме того, в "Киевстаре" предоставили инструкцию, как пройти дополнительный этап идентификации в терминалах компании
Если пополняется счет другого лица, необходимо:
Эти инструкции актуальны только при пополнении в терминалах фирменных магазинов "Киевстар", для других терминалов процесс может отличаться - необходимо действовать согласно указаниям на экране.
Национальный банк Украины 1 августа 2023 года ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. Теперь квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.
Во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) плательщик должен:
Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для зачисления на счета с помощью ПТКС.
Без пароля
В то же время, требования не распространяются на такие платежи, как: