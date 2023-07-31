Мобильные операторы предупредили об изменении правил пополнения счета через терминалы

Как отметили в пресс-службе Vodafone, обновленный порядок подразумевает обязательную идентификацию плательщика при пополнении мобильного счета. Идентификация будет производиться путем отправки на введенный плательщиком номер мобильного телефона одноразового пароля или переданного пароля с помощью телефонного звонка, который плательщик вводит на экране платежного устройства.

"С августа этого года для оплаты мобильных услуг наличными с помощью платежных устройств плательщики должны иметь при себе мобильные телефоны и находиться в зоне стабильного покрытия сети", - отметили в пресс-службе.

Учитывая различные обстоятельства и ситуации, в которых могут находиться клиенты при пополнении мобильных счетов, Vodafone обещает всячески содействовать финансовым партнерам в использовании различных способов доставки одноразовых паролей (уведомления в мессенджеры, телефонные звонки, SMS и т.д.) в случае, если ранее использованный способ будет недоступен плательщику.

Кроме того, в "Киевстаре" предоставили инструкцию, как пройти дополнительный этап идентификации в терминалах компании

1. До внесения средств нужно ввести свой номер телефона, на который придет входящий вызов (в случае, если вызов не поступает, можно заказать отправку SMS-сообщения).

2. Для подтверждения операции необходимо ввести последние четыре цифры номера, с которого поступает вызов (наушник брать не нужно) или код из SMS или сообщения в мессенджере.

3. После этого можно вносить необходимую сумму в платежный терминал.

Если пополняется счет другого лица, необходимо:

1. Ввести номер телефона абонента, который нужно пополнить.

2. При запросе на идентификацию - ввести свой номер, на который поступит звонок, SMS или сообщение в мессенджере.

3. Ввести в поле пароля последние четыре цифры номера, с которого поступает вызов или код из сообщения.

4. Внести сумму, на которую надо пополнить счет абонента.

Эти инструкции актуальны только при пополнении в терминалах фирменных магазинов "Киевстар", для других терминалов процесс может отличаться - необходимо действовать согласно указаниям на экране.

Новые правила

Национальный банк Украины 1 августа 2023 года ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. Теперь квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) плательщик должен:

ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;

получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);

ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

получить квитанцию.

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для зачисления на счета с помощью ПТКС.

Без пароля

В то же время, требования не распространяются на такие платежи, как: