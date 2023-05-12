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Мобільні лабораторії РГК обстежили близько 20 тисяч км мереж за рік

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П'ятниця 12 травня 2023 12:51
Мобільні лабораторії РГК обстежили близько 20 тисяч км мереж за рік Фото: мобільні лабораторії РГК обстежили близько 20 тисяч км мереж за рік (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз


У 2022 році мобільні лабораторії РГК провели обстеження 19 780 км газорозподільних мереж. Ними було виявлено понад 2500 витоків на газорозподільних мереж. Це дозволило запобігти втратам обсягу газу вартістю понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Впродовж минулого року шість сучасних мобільних лабораторій РГК з обладнанням Gazomat обстежили 11 694 км мереж середнього тиску, 6 960 км - низького тиску, 1 126 км - високого тиску. Це близько 8% газових мереж, які обслуговують 20 Операторів ГРМ під брендом РГК.

Перевага мобільних лабораторій у швидкості та високій чутливості датчиків. Автівка з детектором газу рухається зі швидкістю 40 км/год і при цьому може вловлювати найменшу концентрацію газу на поверхні землі.

Мобільні лабораторії виявили за рік 2 638 витоків газу на мережах. За оцінками фахівців, усунення цих пошкоджень дозволило попередити втрати обсягів газу вартістю понад 1 млрд грн. Тому подібні інвестиції в сучасні діагностичні інструменти швидко окупаються.

В середньому виявлено 1 пошкодження мереж на 7,5 км газопроводів. Торік цей показник склав: 1 пошкодження на 8,8 км. Це свідчить не лише про підвищення ефективності обстежень шляхом використання мобільних лабораторій, але й про стан мереж, які потерпають від хронічного недофінансування через відсутність коштів в тарифі. І ситуація буде погіршуватись через старіння мереж та недостатність інвестицій в їх модернізацію.

Мобільні лабораторії РГК обстежили близько 20 тисяч км мереж за рік

Так, наприклад, на початку травня газовики АТ "Чернівцігаз" провели обстеження газових мереж в одному із сіл, що у Кіцманському районі. Ними було виявлено 32 витоки газу на 17 км газопроводів.

Всі місця витоків газу відразу були внесені до геоінформаційної системи RGC GIS. В ній містяться найповніші дані про місцезнаходження газопроводів в споруд, діаметри, а також строки експлуатації мереж і обладнання на них. Це полегшує роботу ремонтників, які були направлені до одразу після виявлення витоків газу.

"Виявлені пошкодження були тимчасово усунуті. Більшість мереж в цьому населеному пункті експлуатуються понад 30 років, проте компанія обмежена в можливостях модернізації газових мереж", - говорить Максим Ладига, технічний директор АТ "Чернівцігаз".

Обсяг інвестицій в газові мережі АТ "Чернівцігаз", передбачений в тарифі, складає 14 млн грн на рік, тобто 1500 грн на 1 км газогону з 8 854 км газорозподільних мереж, які обслуговує компанія.

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