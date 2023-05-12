Мобильные лаборатории РГК обследовали около 20 тысяч км сетей в год

В 2022 году мобильные лаборатории РГК провели обследование 19780 км газораспределительных сетей. Ими было обнаружено более 2500 утечек на газораспределительных сетях. Это позволило предотвратить потери объема газа стоимостью более 1 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В течение прошлого года шесть современных мобильных лабораторий РГК с оборудованием Gazomat обследовали 11 694 км сетей среднего давления, 6 960 км - низкого давления, 1 126 км- высокого давления. Это около 8% газовых сетей, обслуживающих 20 операторов ГРМ под брендом РГК.

Преимущество мобильных лабораторий в скорости и высокой чувствительности датчиков. Автомобиль с детектором газа движется со скоростью 40 км/ч и при этом может улавливать минимальную концентрацию газа на поверхности земли.

Мобильные лаборатории обнаружили за год 2638 утечек газа на сетях. По оценкам специалистов, устранение этих повреждений позволило предотвратить потери объемов газа стоимостью более 1 млрд. грн. Потому подобные инвестиции в современные диагностические инструменты быстро окупаются.

В среднем обнаружено 1 повреждение сетей на 7,5 км газопроводов. В прошлом году этот показатель составил: 1 повреждение на 8,8 км. Это свидетельствует не только о повышении эффективности обследований путем использования мобильных лабораторий, но и о состоянии сетей, страдающих хроническим недофинансированием из-за отсутствия средств в тарифе. И ситуация будет ухудшаться из-за старения сетей и недостаточности инвестиций в их модернизацию.

Так, например, в начале мая газовики АО "Черновцыгаз" провели обследование газовых сетей в одном из сел в Кицманском районе. Ими было обнаружено 32 утечки газа на 17 км газопроводов.

Все места утечек газа сразу были внесены в геоинформационную систему RGC GIS. В ней содержатся наиболее полные данные о местонахождении газопроводов в сооружениях, диаметрах, а также сроках эксплуатации сетей и оборудования на них. Это облегчает работу ремонтников, которые были направлены сразу после обнаружения утечек газа.

"Обнаруженные повреждения были временно устранены. Большинство сетей в этом населенном пункте эксплуатируются более 30 лет, однако компания ограничена в возможностях модернизации газовых сетей", - говорит Максим Ладыга, технический директор АО "Черновцыгаз".

Объем инвестиций в газовые сети АО "Черновцыгаз", предусмотренный в тарифе, составляет 14 млн грн в год, то есть 1500 грн на 1 км газопровода с 8 854 км обслуживаемых компанией газораспределительных сетей.