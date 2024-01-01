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Мобільні групи знищили 4 "Шахеди" на півночі України (відео)

Фото: мобільні групи знищили 4 "Шахеди" на півночі України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мобільні вогневі групи збили чотири ворожі дрони-камікадзе "Шахед" на півночі України під час сьогоднішньої атаки. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва в Telegram.

"Під час останнього удару в Північній операційній зоні мобільними групами було знищено 4 дрони-камікадзе типу Shahed", - написав Наєв.

Він нагадав, що мобільні вогневі групи знищують ворожі повітряні цілі за допомогою зенітно-ракетних комплексів малої дальності, переносних зенітно-ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Наєв наголосив, що захисники у складі мобільних вогневих груп щодня доводять свою ефективність.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, сьогодні, 1 січня, російські окупанти вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.

Вони пролітали через Сумську, Полтавську, Черкаську та Київську області.

Нещодавно у Київській міській військовій адміністрації повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони у столиці через атаку дронів.

Станом на 17:37 загрози "Шахедів" по Україні немає.

 

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