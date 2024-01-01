RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мобильные группы уничтожили 4 "Шахеда" на севере Украины (видео)

Фото: мобильные группы уничтожили 4 "Шахеда" на севере Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мобильные огневые группы сбили четыре вражеских дрона-камикадзе "Шахед" на севере Украины во время сегодняшней атаки. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева в Telegram.

"Во время последнего удара в Северной операционной зоне мобильными группами было уничтожено 4 дрона-камикадзе типа Shahed", - написал Наев. 

 

Он напомнил, что мобильные огневые группы уничтожают вражеские воздушные цели при помощи зенитно-ракетных комплексов малой дальности, переносных зенитно-ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Наев подчеркнул, что защитники в составе мобильных огневых групп каждый день доводят свою эффективность. 

Атака "Шахедов"

Напомним, сегодня, 1 января, российские оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. 

Они пролетали через Сумскую, Полтавскую, Черкасскую и Киевскую области. 

Недавно в Киевской городской военной администрации сообщали о работе систем противовоздушной обороны в столице из-за атаки дронов

По состоянию на 17:37 угрозы "Шахедов" по Украине нет. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Наеватака дроновВойна России против Украины