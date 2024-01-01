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У Києві пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО

Понеділок 01 січня 2024 17:07
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У Києві пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО Ілюстративне фото: у Києві ППО збивало дрони 1 січня (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Києві ввечері понеділка, 1 січня, було чути звуки вибухів. У місті працює ППО.

Про це повідомляє кориспондент РБК-Україна та КМВА.

О 15:49 у столиці було оголошено сигнал повітряної тривоги.

"У Києві оголошена повітряна тривога!Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - написали в КМВА.

Оновлено о 16:17.

За даними голови Київської ОВА, в передмісті столиці працює ППО.

"В передмісті столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях!", - повідомив він.

О 16:59 кореспондент РБК-Україна повідомив про звуки вибухів у столиці.

Пізніше про роботу ППО повідомили у КМВА.

"Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - сказано в повідомленні.

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.

Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.

Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.

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