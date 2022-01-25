Мобильная связь по паспорту: нардепы разблокировали подписание закона

Так, нардепы "провалили” поддержку проекта постановления, которым предлагалось отменить решение о принятии законопроекта “О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи”.

"В связи с тем, что мы отклонили это постановление, хочу внести предложение. Этот законопроект должен был вступить в действие с 1 января. В то же время из-за блокирования этим постановлением, эта норма осталась", - председатель ВР Руслан Стефанчук.

Таким образом, парламентарии внесли изменения в указанный законопроект, (он должен был вступить в силу 1 января), однако этому помешало блокировка документа.

Теперь Рада внесла поправку и отныне закон должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Соответствующее решение поддержали 239 нардепов.

Напомним, осенью Верховная рада приняла законопроект, которым предусмотрено создание нового регулятора. Он будет отвечать за качество связи и интернета в стране.