"Мобілізував" майже 90 тисяч осіб: меру Москви СБУ повідомила про підозру

За матеріалами справи, посадовець постійно використовує власний адміністративний ресурс, щоб сприяти війні РФ проти України.

Деталі справи

Як встановило розслідування, з початку повномасштабного вторгнення Собянін "мобілізував" на фронт майже 90 тисяч москвичів. За наявними даними, понад 70 тисяч мешканців російської столиці були завербовані через московські "пункти відбору на військову службу за контрактом".

Для організації мобілізаційної роботи та іншого сприяння збройним угрупованням армії РФ Собянін очолив профільну групу у складі Координаційної ради при уряді РФ.

У цьому статусі чиновник допомагає Міноборони країни-агресора розгортати додаткові місця для мобілізованих та нових підприємств військово-промислового комплексу Росії.

Також Собянін регулярно залучає техніку та працівників з підконтрольних йому комунальних підприємств: "Мосводоканал", "Мосгаз" та "Москоллектор" для облаштування військових об’єктів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Йдеться насамперед про будівництво фортифікаційних споруд та укріпрайонів у фронтових районах Донецької та Луганської областей.

Що йому загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Собяніну про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.