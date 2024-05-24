Мобілізувати слід підготовлених силовиків, а не тих, хто тримає економічний фронт, - бізнес

Група компаній "Велта" з активами з видобутку руд, що містять титан, відчуває гостру нестачу кадрів, що знижує її працездатність і постачання продукції за кордон.
Про це заявив СЕО та співвласник "Велти" Андрій Бродський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мінпром".
За його словами, український бізнес у критичній ситуації. Люди у видобувному та інноваційному секторах є цінними фахівцями, саме вони під час війни створюють валютні надходження та забезпечують сплату податків в Україні. Але їхнє бронювання недостатнє.
"У мене питання: ми точно все вірно робимо з приводу мобілізації? Можливо, час наповнювати лави ЗСУ не тими, хто зараз наповнює бюджет і забезпечує діяльність країни, а навпаки – тими людьми, які є споживачами бюджету, але чомусь бронюються без питань і підготовлені? Наприклад, співробітниками БЕБ, ДБР, прокуратури, митниці тощо. А також депутатами всіх рівнів та їх помічниками. Хоча б у пропорції, як у бізнесу – 50/50", – запитує керівник компанії.
За його словами, на ГЗК з видобутку та збагачення титанової сировини не вистачає 28% персоналу. У компанії фіксують зростання пенсіонерів, що працюють, з початку війни 30%, зростання працюючих жінок, враховуючи, що в компанії і так була дуже позитивна гендерна статистика, – на 11%. Водночас, кількість мобілізованих становить 15%.
Він також зауважив, що зараз підрядники не в змозі забезпечити навіть перевезення продукції, оскільки не вистачає водіїв. Таким чином, ГЗК не може експортувати сировину, фактично функціонувати і, як наслідок, сплачувати податки.
Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає, що якщо військовозобов'язаний не прибув на порядок денний, ТЦК звертається до поліції для його розшуку та доставки.
Тепер військовозобов'язані повинні мати при собі військовий квиток. При цьому необхідно мати інформацію про оновлення даних. Це може бути VIN-код, отриманий у ТЦК, виписка, отримана через ЦНАУ, або інформація з реєстру "Оберіг" у додатку "Резерв+".
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