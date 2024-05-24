Мобилизовать следует подготовленных силовиков, а не тех, кто держит экономический фронт - бизнес

По его словам, украинский бизнес находится в критической ситуации. Люди в добывающем и инновационном секторах – ценные специалисты, именно они во время войны создают валютные поступления и обеспечивают уплату налогов в Украине. Но их бронирование недостаточно.

"У меня вопрос: мы точно все верно делаем по поводу мобилизации? Возможно, пора наполнять ряды ВСУ не теми, кто сейчас наполняет бюджет и обеспечивает деятельность страны, а наоборот – теми людьми, которые являются потребителями бюджета, но почему-то бронируются без вопросов и подготовлены – Например, сотрудниками БЭБ, ДБР, прокуратуры, таможни и т.п. А также депутатами всех уровней и их помощниками.

По его словам, на ГОК по добыче и обогащению титанового сырья не хватает 28% персонала. В компании фиксируют рост работающих пенсионеров с начала войны 30%, рост работающих женщин, учитывая, что у компании и так была очень положительная гендерная статистика, – на 11%. В то же время количество мобилизованных составляет 15%.

Он также отметил, что сейчас подрядчики не в состоянии обеспечить даже перевозку продукции, поскольку не хватает водителей. Таким образом, ГОК не может экспортировать сырье, фактически функционировать и, как следствие, платить налоги.