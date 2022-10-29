Мобілізованих росіян розселяють у покинутих квартирах Рубіжного та Сєвєродонецька, - ОВА

Мобілізованих росіян у великій кількості направили до окупованої частини Луганської області. Їх розселяють у покинутих квартирах Рубіжного та Сєвєродонецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі національного телемарафону.

"У Рубіжне та Сєвєродонецьк завезли багато російських військ. Зараз вони за допомогою колаборантів знаходять порожні квартири та розселяють там своїх військових", - заявив Гайдай.

Очільник області заявив, що місто Сєвєродонецьк за чотири місяці постійних обстрілів вщент зруйноване, а отже його вже не можливо використовувати як фортецю. Також в місті дуже складна гуманітарна ситуація, до житлових будинків неможливо подати електрику, газ, воду.

"Російського м’яса" їх командуванню не шкода взагалі, але вони все ж хочуть пожити в більш комфортних умовах ніж на полі, в наметах під постійними зливовими дощами", - додав Гайдай.