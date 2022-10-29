Мобилизированных россиян расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка, - ОВА

Мобилизированных россиян в большом количестве направили на оккупированную часть Луганской области. Их расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире национального телемарафона.
"В Рубежное и Северодонецк завезли многие российские войска. Сейчас они с помощью коллаборантов находят пустые квартиры и расселяют там своих военных", - заявил Гайдай.
Глава области заявил, что город Северодонецк за четыре месяца постоянных обстрелов полностью разрушен, а значит, его уже невозможно использовать как крепость. Также в городе очень сложная гуманитарная ситуация, в жилые дома невозможно подать электричество, газ, воду.
"Российского мяса" их командованию не жалко вообще, но они все же хотят пожить в более комфортных условиях, чем на поле, в палатках под постоянными ливневыми дождями", - добавил Гайдай.
Напомним, что коллаборантов и россиян будут расселять в пустых квартирах и домах оккупированного Северодонецка.
Также ранее стало известно, что россияне увеличивают военный контингент в оккупированном Северодонецке.
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