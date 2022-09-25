UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мобілізованих росіян уже почали відправляти на фронт без підготовки, - Генштаб

Ілюстративне фото: мобілізованих росіян уже почали відправляти на фронт без підготовки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Військове командування РФ почало перекидати на війну проти України мобілізованих росіян без підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, ненавчених росіян направляють на доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат.

"Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника і якість виконання ними обов'язків", - наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, у середу, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.

Після цього глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що призвати заплановано до 300 тисяч росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії