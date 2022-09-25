Мобилизованных россиян уже начали отправлять на фронт без подготовки, - Генштаб

Военное командование РФ начало перебрасывать на войну против Украины мобилизованных россиян без подготовки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По информации Генштаба, необученных россиян направляют на доукомплектование подразделений, которые понесли потери.
"Это оказывает значительное влияние на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей", - подчеркивают в Генштабе.
Напомним, в среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.
После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призвать планируется до 300 тысяч россиян.
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