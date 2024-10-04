Мобілізованих з окупованих територій майже відразу відправляють на фронт, - Федоров

Федоров зазначив, що призову підлягають лише чоловіки, які отримали російський паспорт. Проте за 2,5 роки знаходитися на окупованих територіях без ворожого документа - це загроза життю та здоров'ю.

"Після призову наші громадяни відправляються на територію окупованого Криму чи в Новоросійськ. Але це важко назвати навчанням. Це кілька днів або тижнів, після яких їх відправляють на лінію фронту, і нам вже відомо про такі випадки", - розповів глава ОВА.