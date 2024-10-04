Мобілізованих з окупованих територій майже відразу відправляють на фронт, - Федоров

Мобілізованих з тимчасово окупованих територій України російські загарбники відправляють на фронт через кілька днів або тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону.
Федоров зазначив, що призову підлягають лише чоловіки, які отримали російський паспорт. Проте за 2,5 роки знаходитися на окупованих територіях без ворожого документа - це загроза життю та здоров'ю.
"Після призову наші громадяни відправляються на територію окупованого Криму чи в Новоросійськ. Але це важко назвати навчанням. Це кілька днів або тижнів, після яких їх відправляють на лінію фронту, і нам вже відомо про такі випадки", - розповів глава ОВА.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники активно проводять мобілізацію місцевого населення.
Від початку 2024 року близько 7 тисяч осіб з окупованих територій вже підписали контракт з армією РФ.
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