RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мобилизированных с оккупированных территорий почти сразу отправляют на фронт, - Федоров

Иллюстративное фото: российские мобилизованные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Мобилизованных с временно оккупированных территорий Украины российские захватчики отправляют на фронт через несколько дней или недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Федоров отметил, что призыву подлежат только мужчины, которые получили российский паспорт. Однако за 2,5 года находиться на оккупированных территориях без вражеского документа - это угроза жизни и здоровью. 

"После призыва наши граждане отправляются на территорию оккупированного Крыма или в Новороссийск. Но это трудно назвать учебой. Это несколько дней или недель, после которых их отправляют на линию фронта, и нам уже известно о таких случаях", - рассказал глава ОВА.

Мобилизация на оккупированных территориях

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно проводят мобилизацию местного населения.

С начала 2024 года около 7 тысяч человек с оккупированных территорий уже подписали контракт с армией РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМобилизация в России