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Мобілізовані окупанти відмовляються воювати, сотні з них повернуті на територію РФ

Фото: мобілізовані росіяни відмовляються воювати (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Мобілізовані російські військовослужбовці відмовляються воювати, а в Донецькій області окупанти облаштовують під польові шпиталі дитячі садки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що останнім часом відмови воювати стали фіксувати частіше. Станом на 3 лютого із Луганської області назад до РФ відправили 600 таких "мобіків".

А у окупованій Горлівці Донецької області через переповненість медичних закладів пораненими росіянами, загарбники почали облаштовувати польові шпиталі у дитячих садках, школах чи просто у складських приміщеннях.

"Відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії", - заявили у Генштабі.

Нагадаємо, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 4 лютого відбили 9 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

Нагадаємо, в ISW оцінили, що російські окупанти наврядчи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки у Луганській області.

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Донецька областьГенштаб ВСУ