Мобилизированные оккупанты отказываются воевать, сотни из них возвращены на территорию РФ

Мобилизированные российские военнослужащие отказываются воевать, а в Донецкой области оккупанты обустраивают под полевые госпитали детские сады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Отмечается, что в последнее время отказы воевать стали фиксировать чаще. На 3 февраля из Луганской области обратно в РФ отправили 600 таких "мобиков".

А в оккупированной Горловке Донецкой области из-за переполненности медицинских учреждений ранеными россиянами захватчики начали обустраивать полевые госпитали в детских садах, школах или просто в складских помещениях.

"Известно, что в один из таких госпиталей, где на лечении находится около 70 человек, в городе Светлодарск Донецкой области, прибыл медицинский персонал из Якутии", - заявили в Генштабе.