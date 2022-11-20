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Мобілізовані окупанти скаржаться, що їх обманом кидають на передову (перехоплення)

Фото: мобілізовані РФ скаржаться, що їх обманом кидають на передову (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Мобілізовані росіяни скаржаться, що їх обманом кидають на передову. Дехто з новобранців уже думає самовільно покинути позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові мобілізований військовослужбовець 1-го армійського корпусу РФ заявив, що його обманом заманили до піхотних підрозділів і кинули на передову.

"Та командир гівнюк, зрозумів? Він на полігоні так стелився: "Хлопці, я буду з вами, все буде добре, ніхто там сидіти не буде, ми будемо на другій лінії". І ми всі одразу перетворилися на піхоту. Нафіг воно треба", - сказав він.

Окупант додав, що не хоче повертатися на фронт. Він відверто заявляє командиру, що не збирається повертатися на передову.

"Я би просто так не пішов звідси. Я і кажу: самовільно піду з частини, якщо так ставитимуться. Ви нічого не повинні, розумієш? Від "укропів" сидіти 120 метрів. Раз запхали туди, 2 тижні відсидів, потім ротацію зробили, 6 днів посидів на “будиночку”. Знову засунули", - заявив окупант.

Нагадаємо, ЗСУ від початку повномасштабного російського вторгнення знищили вже близько 84 210 російських окупантів.

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