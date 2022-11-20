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Мобилизованные оккупанты жалуются, что их обманом бросают на передовую (перехват)

Фото: мобилизованные РФ жалуются, что их обманом бросают на передовую (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мобилизованные россияне жалуются, что их обманом бросают на передовую. Некоторые новобранцы уже думают самовольно покинуть позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре мобилизованный военнослужащий 1-го армейского корпуса РФ заявил, что его обманом заманили в пехотные подразделения и бросили на передовую.

"Да командир говнюк, понял? Он на полигоне так стелился: "Ребята, я буду с вами, все будет хорошо, никто там сидеть не будет, мы будем на второй линии". И мы все сразу превратились в пехоту. Нафиг оно надо", - сказал он.

Оккупант добавил, что не хочет возвращаться на фронт. Он откровенно заявляет командиру, что не намерен возвращаться на передовую.

"Я бы просто так не ушел отсюда. Я и говорю: самовольно уйду с части, если так будут относиться. Вы ничего не должны, понимаешь? От "укропов" сидеть 120 метров. Раз запихнули туда, 2 недели отсидел, потом ротацию сделали, 6 дней посидел на "домике". Снова засунули", - заявил оккупант.

Напомним, ВСУ с начала полномасштабного российского вторжения уничтожили уже около 84 210 российских оккупантов.

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