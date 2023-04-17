Мобілізовані і не тільки. Під Іркутськом знайшли два нових місця поховання окупантів, - ЗМІ

"На Олександрівському цвинтарі під Іркутськом знаходиться 13

могил біля центрального входу, а також - 53 могили найманців ПВК "Вагнера" у дальньому кутку цвинтаря. Про смерть деяких із похованих там родичі дізналися від журналістів. Сестрі одного загиблого у ПВК "Вагнера" заявили, що такого цвинтаря не існує", - йдеться у матеріалі.

Журналістам вдалося з'ясувати, що щонайменше троє з похованих є добровольці, двоє мобілізованих та один контрактник. Усі вони загинули в період з грудня 2022 року до березня 2023 року. Наймолодший - 19-річний Дмитро Васильєв, підписав контракт після двох місяців термінової служби і загинув 3 грудня. Найстарший - 53-річний Ігор Новоселов, загинув 12 грудня.

"Могили найманців ПВК "Вагнера" знаходяться на окремій території. Щоб дістатися квадрата "вагнерівців", потрібно пройти наскрізь весь цвинтар. Поховання відбувається в найдальшому кутку, окремо від решти могил. На космічних знімках також видно, що 15 вересня на цьому місці росли дерева, а другого жовтня їх не було", - пишуть журналісти.

Вдалося з'ясувати, що 17 із похованих на "вагнерівському" цвинтарі народилися або жили в Забайкаллі, 20 - в Іркутській області, 11 - у Бурятії. Мінімум 43 загиблих були ув'язненими, віком від 20 до 62 років. Їхні вироки є у відкритих базах судів. 17 "вагнерівців" було засуджено за вбивства, решту - за крадіжки та наркотики.