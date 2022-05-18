Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу

На сколько планируют продлить мобилизацию

В соответствии с указом президента, который должен согласовать парламент, мобилизация будет продлена после 25 мая еще на 90 дней. Таким образом мобилизация будет длиться до 23 августа этого года.

Кого могут мобилизовать

Ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач предупреждал, что мобилизацию в Украине могут продлить. Он отмечал, что призвать могут как офицеров, так и солдат. До этого активнее всего мобилизовали тех, кто уже имеет военный опыт.

Однако окончательные объемы и очередность мобилизацию будут определять в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кого не будут призывать на службу

Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:

забронированные на период мобилизации и на военное время;

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключения военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы либо за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Также призыву во время мобилизации, на особый период не подлежат: