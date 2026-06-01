Мобілізаційна криза для Путіна наростає, РФ шукає нові рішення, - ГУР

"Рекрутингова робота, мобілізаційні заходи на РФ не зупинялися весь період повномасштабного вторгнення і зараз продовжуються. Разом зі спробами залучати іноземних найманців Росія також пробує нарощувати роботу у цьому напрямку", - сказав Юсов.

Він зазначив, що необхідність залучення нових людей пов'язана насамперед із потребою компенсувати втрати на фронті.

"Для чого їм нові люди - це логічно, втрати треба компенсовувати. Масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою", - пояснив представник ГУР.

За словами Юсова, для російського диктатора Володимира Путіна та окупаційної армії кадрове питання стає дедалі серйознішим викликом.

"Безумовно, для Путіна і окупаційної армії це додаткові виклики, і вони шукають вирішення цієї проблеми. Вже недостатньо лише мобілізовувати умовно "штрафників" і "аліментників". Така криза для Путіна наростає, і очевидно, що вони будуть вживати додаткових заходів", - додав він.

Втрати РФ та мобілізація

Сили оборони України збільшили темпи знищення російських військ на фронті. За даними джерел РБК-Україна, втрати РФ нині сягають близько 35 тисяч військових на місяць убитими та важкопораненими. Співрозмовники видання зазначають, що приблизно 60-62% цих втрат є безповоротними.

Серед основних причин зростання втрат окупантів називають ефективнішу роботу українських сил із застосуванням безпілотників. Вони дозволяють завдавати ударів по російській логістиці, штабах, місцях скупчення військ, а також контролювати ключові маршрути пересування противника.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує мобілізувати ще 100 тисяч осіб та посилити свої сили на Чернігівському та Київському напрямках.