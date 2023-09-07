Не мобілізація. У ЗСУ роз'яснили, що означає військовий облік жінок з жовтня
Обов'язковий військовий облік жінок низки професій, який запровадять в Україні з жовтня, не можна прирівнювати до мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.
Військові нагадують, що ще у жовтні 2022 року Верховна рада ухвалила закон, який передбачає взяття на військовий облік жінок певних професій за їхнім бажанням.
Документом було запроваджено норми, згідно з якими придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки з медичними чи фармацевтичними спеціальностями підлягають взяттю на військовий облік.
"Постановка на військовий облік - це не мобілізація медиків. Це виконання зміни до закону та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі", - наголошують у Сухопутних силах.
Хто має стати на облік
З 1 жовтня на військовий облік мають стати всі жінки-медики. А саме: лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.
Жінки з іншими спеціальностями, які споріднені з військовими, можуть стати на облік за власним бажанням.
Як стати на облік
Щоб стати на військовий облік, необхідно відвідати територіальний центр комплектування.
Необхідні документи:
- заява про взяття на облік;
- паспорт чи ID-карта;
- ідентифікаційний номер;
- документ про здобуття спеціальності/професії;
- довідка з роботи із зазначенням спеціальності;
- свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;
- свідоцтво про шлюб;
- фотографії 3х4.
Процедура взяття на облік включає проходження медкомісії.
Які обов'язки будуть у жінок, які стануть на облік
Жінок, яких поставили на облік, можуть призвати на військову службу або залучити до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.
Для вагітних жінок або жінок-матерів з маленькими дітьми (до 3 років) передбачено відстрочку.
Відповідальність за ухилення від постановки на облік
За порушення правил військового обліку законодавством передбачено штраф від 850 до 1700 гривень.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна у матеріалі зібрало відповіді на головні питання щодо військового обліку жінок, що почне діяти в Україні з 1 жовтня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.