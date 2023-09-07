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Не мобілізація. У ЗСУ роз'яснили, що означає військовий облік жінок з жовтня

Україна, Четвер 07 вересня 2023 17:31
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Не мобілізація. У ЗСУ роз'яснили, що означає військовий облік жінок з жовтня Фото: у ЗСУ роз'яснили, що означає військовий облік жінок з жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Обов'язковий військовий облік жінок низки професій, який запровадять в Україні з жовтня, не можна прирівнювати до мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

Військові нагадують, що ще у жовтні 2022 року Верховна рада ухвалила закон, який передбачає взяття на військовий облік жінок певних професій за їхнім бажанням.

Документом було запроваджено норми, згідно з якими придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки з медичними чи фармацевтичними спеціальностями підлягають взяттю на військовий облік.

"Постановка на військовий облік - це не мобілізація медиків. Це виконання зміни до закону та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі", - наголошують у Сухопутних силах.

Хто має стати на облік

З 1 жовтня на військовий облік мають стати всі жінки-медики. А саме: лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Жінки з іншими спеціальностями, які споріднені з військовими, можуть стати на облік за власним бажанням.

Як стати на облік

Щоб стати на військовий облік, необхідно відвідати територіальний центр комплектування.

Необхідні документи:

  • заява про взяття на облік;
  • паспорт чи ID-карта;
  • ідентифікаційний номер;
  • документ про здобуття спеціальності/професії;
  • довідка з роботи із зазначенням спеціальності;
  • свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;
  • свідоцтво про шлюб;
  • фотографії 3х4.

Процедура взяття на облік включає проходження медкомісії.

Які обов'язки будуть у жінок, які стануть на облік

Жінок, яких поставили на облік, можуть призвати на військову службу або залучити до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Для вагітних жінок або жінок-матерів з маленькими дітьми (до 3 років) передбачено відстрочку.

Відповідальність за ухилення від постановки на облік

За порушення правил військового обліку законодавством передбачено штраф від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна у матеріалі зібрало відповіді на головні питання щодо військового обліку жінок, що почне діяти в Україні з 1 жовтня.

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