Не мобилизация. В ВСУ разъяснили, что означает воинских учет женщин с октября

Обязательный воинский учет женщин ряда профессий, который введут в Украине с октября, нельзя приравнивать к мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook .

Военные напоминают, что еще в октябре 2022 года Верховная рада приняла закон, который предусматривает взятие на воинский учет женщин определенных профессий по их желанию.

Документом были введены нормы, согласно которым пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту женщины с медицинскими или фармацевтическими специальностями подлежат взятию на воинский учет.

"Постановка на воинский учет - это не мобилизация медиков. Это выполнение изменения в закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве", - подчеркивают в Сухопутных силах.

Кто должен стать на учет

С 1 октября на воинский учет обязаны стать все женщины-медики. А именно: врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.

Женщины с другими специальностями, которые родственные военным, могут стать на учет по собственному желанию.

Как стать на учет

Для того, чтобы стать на воинский учет, необходимо посетить территориальный центр комплектования.

Необходимые документы:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка с работы с указанием специальности;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3х4.

Процедура взятия на учет включает в себя прохождение медкомиссии.

Какие обязанности будут у женщин, которые станут на учет

Женщин, которых поставили на учет, могут призвать на военную службу или привлечь к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Для беременных женщин или женщин-матерей с маленькими детьми (до 3 лет) предусмотрена отсрочка.

Ответственность за уклонение от постановки на учет

За нарушения правил воинского учета законодательством предусмотрен штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале собрало ответы на главные вопросы насчет воинского учета женщин, который начнет действовать в Украине с 1 октября.