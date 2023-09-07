ua en ru
Чт, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не мобилизация. В ВСУ разъяснили, что означает воинских учет женщин с октября

Украина, Четверг 07 сентября 2023 17:31
UA EN RU
Не мобилизация. В ВСУ разъяснили, что означает воинских учет женщин с октября Фото: в ВСУ разъяснили, что означает воинских учет женщин с октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Обязательный воинский учет женщин ряда профессий, который введут в Украине с октября, нельзя приравнивать к мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

Военные напоминают, что еще в октябре 2022 года Верховная рада приняла закон, который предусматривает взятие на воинский учет женщин определенных профессий по их желанию.

Документом были введены нормы, согласно которым пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту женщины с медицинскими или фармацевтическими специальностями подлежат взятию на воинский учет.

"Постановка на воинский учет - это не мобилизация медиков. Это выполнение изменения в закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве", - подчеркивают в Сухопутных силах.

Кто должен стать на учет

С 1 октября на воинский учет обязаны стать все женщины-медики. А именно: врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.

Женщины с другими специальностями, которые родственные военным, могут стать на учет по собственному желанию.

Как стать на учет

Для того, чтобы стать на воинский учет, необходимо посетить территориальный центр комплектования.

Необходимые документы:

  • заявление о взятии на учет;
  • паспорт или ID-карта;
  • идентификационный номер;
  • документ о получении специальности/профессии;
  • справка с работы с указанием специальности;
  • свидетельство о рождении детей/документе об опеке;
  • свидетельство о браке;
  • фотографии 3х4.

Процедура взятия на учет включает в себя прохождение медкомиссии.

Какие обязанности будут у женщин, которые станут на учет

Женщин, которых поставили на учет, могут призвать на военную службу или привлечь к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Для беременных женщин или женщин-матерей с маленькими детьми (до 3 лет) предусмотрена отсрочка.

Ответственность за уклонение от постановки на учет

За нарушения правил воинского учета законодательством предусмотрен штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале собрало ответы на главные вопросы насчет воинского учета женщин, который начнет действовать в Украине с 1 октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины жінки-військові жінки Верховная рада Война России против Украины Мобилизация в Украине воинский учет
NEWS
Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
DAILY
До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине