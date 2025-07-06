У ЦПД назвали замовників фейку про "мобілізацію жінок" в Україні

Інформація про нібито плани щодо мобілізації жінок в Україні є дезінформацією, яку активно просувають через російські канали впливу.

За його словами, мобілізація жінок в Україні не планувалася і не планується, а всі розмови на цю тему не мають жодного сенсу.

"Росіяни запускають цей меседж через свою агентуру і говорящих голів. Якщо помітили - подібна риторика з’являється майже щотижня", - зазначив Коваленко.

Він також згадав фігурантів, які розповсюджують такі наративи:

Олексій Арестович - перебуває під санкціями, його YouTube-канал заблоковано, і, за словами Коваленка, "він працює в інтересах Росії".

Юлія Латиніна — як наголосив очільник ЦПД, є частиною інформаційної машини Кремля, яка впливає на "ліберальну" аудиторію.

У ЦПД наголошують, що вкидання фейків про мобілізацію жінок - це цілеспрямована кампанія російських спецслужб, яка має на меті посіяти паніку й недовіру до українських інституцій.