В ЦПД назвали заказчиков фейка о "мобилизации женщин" в Украине

Сообщение о мобилизации женщин в Украине является выдумкой РФ. В Центре противодействия дезинформации объяснили, зачем Кремль запускает фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Информация о якобы планах по мобилизации женщин в Украине является дезинформацией, которую активно продвигают через российские каналы влияния.
По его словам, мобилизация женщин в Украине не планировалась и не планируется, а все разговоры на эту тему не имеют никакого смысла.
"Россияне запускают этот месседж через свою агентуру и говорящих голов. Если заметили - подобная риторика появляется почти каждую неделю", - отметил Коваленко.
Он также вспомнил фигурантов, которые распространяют такие нарративы:
Алексей Арестович - находится под санкциями, его YouTube-канал заблокирован, и, по словам Коваленко, "он работает в интересах России".
Юлия Латынина - как отметил глава ЦПД, является частью информационной машины Кремля, которая влияет на "либеральную" аудиторию.
В ЦПД отмечают, что вброс фейков о мобилизации женщин - это целенаправленная кампания российских спецслужб, которая имеет целью посеять панику и недоверие к украинским институтам.
Напомним, РФ далеко не впервые активно распространяет нарративы о том, что в ближайшее время в Украине начнут мобилизовать женщин. Однако это ложная информация.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.
Также спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявлял, что в Украине женщин не призывают в армию принудительно.
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