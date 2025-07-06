В ЦПД назвали заказчиков фейка о "мобилизации женщин" в Украине

Информация о якобы планах по мобилизации женщин в Украине является дезинформацией, которую активно продвигают через российские каналы влияния.

По его словам, мобилизация женщин в Украине не планировалась и не планируется, а все разговоры на эту тему не имеют никакого смысла.

"Россияне запускают этот месседж через свою агентуру и говорящих голов. Если заметили - подобная риторика появляется почти каждую неделю", - отметил Коваленко.

Он также вспомнил фигурантов, которые распространяют такие нарративы:

Алексей Арестович - находится под санкциями, его YouTube-канал заблокирован, и, по словам Коваленко, "он работает в интересах России".

Юлия Латынина - как отметил глава ЦПД, является частью информационной машины Кремля, которая влияет на "либеральную" аудиторию.

В ЦПД отмечают, что вброс фейков о мобилизации женщин - это целенаправленная кампания российских спецслужб, которая имеет целью посеять панику и недоверие к украинским институтам.