У ЦПД назвали замовників фейку про "мобілізацію жінок" в Україні
Повідомлення про мобілізацію жінок в Україні є вигадкою РФ. У Центрі протидії дезінформації пояснили, навіщо Кремль запускає фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Інформація про нібито плани щодо мобілізації жінок в Україні є дезінформацією, яку активно просувають через російські канали впливу.
За його словами, мобілізація жінок в Україні не планувалася і не планується, а всі розмови на цю тему не мають жодного сенсу.
"Росіяни запускають цей меседж через свою агентуру і говорящих голів. Якщо помітили - подібна риторика з’являється майже щотижня", - зазначив Коваленко.
Він також згадав фігурантів, які розповсюджують такі наративи:
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Олексій Арестович - перебуває під санкціями, його YouTube-канал заблоковано, і, за словами Коваленка, "він працює в інтересах Росії".
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Юлія Латиніна — як наголосив очільник ЦПД, є частиною інформаційної машини Кремля, яка впливає на "ліберальну" аудиторію.
У ЦПД наголошують, що вкидання фейків про мобілізацію жінок - це цілеспрямована кампанія російських спецслужб, яка має на меті посіяти паніку й недовіру до українських інституцій.
Ворог "мобілізуює" жінок в Україні
Нагадаємо, РФ далеко не вперше активно поширює наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізовувати жінок. Однак це неправдива інформація.
Окрім того, президент України Володимир Зеленський наголосив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.
Також спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявляв, що в Україні жінок не призивають до армії примусово.
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