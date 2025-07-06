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В ЦПД назвали заказчиков фейка о "мобилизации женщин" в Украине

Воскресенье 06 июля 2025 11:19
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В ЦПД назвали заказчиков фейка о "мобилизации женщин" в Украине Фото: Кремль запускает фейк о мобилизации женщин (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сообщение о мобилизации женщин в Украине является выдумкой РФ. В Центре противодействия дезинформации объяснили, зачем Кремль запускает фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Информация о якобы планах по мобилизации женщин в Украине является дезинформацией, которую активно продвигают через российские каналы влияния.

По его словам, мобилизация женщин в Украине не планировалась и не планируется, а все разговоры на эту тему не имеют никакого смысла.

"Россияне запускают этот месседж через свою агентуру и говорящих голов. Если заметили - подобная риторика появляется почти каждую неделю", - отметил Коваленко.

Он также вспомнил фигурантов, которые распространяют такие нарративы:

  • Алексей Арестович - находится под санкциями, его YouTube-канал заблокирован, и, по словам Коваленко, "он работает в интересах России".

  • Юлия Латынина - как отметил глава ЦПД, является частью информационной машины Кремля, которая влияет на "либеральную" аудиторию.

В ЦПД отмечают, что вброс фейков о мобилизации женщин - это целенаправленная кампания российских спецслужб, которая имеет целью посеять панику и недоверие к украинским институтам.

Враг "мобилизует" женщин в Украине

Напомним, РФ далеко не впервые активно распространяет нарративы о том, что в ближайшее время в Украине начнут мобилизовать женщин. Однако это ложная информация.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

Также спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявлял, что в Украине женщин не призывают в армию принудительно.

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