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Мобілізація засуджених. Малюська розповів, коли перша група бійців вирушить на фронт

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Перша група засуджених, яких звільнили від відбування покарання для служби у Збройних силах України (ЗСУ), вирушать на фронт до кінця літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства юстиції Дениса Малюську в інтерв'ю Financial Times.

Наразі бійці проходять військову підготовку, яка триває не менше двох місяців. 

За словами Малюськи, після ухвалення закону близько 2862 ув'язнених було звільнено зі 5196. Зокрема відмову за станом здоров'я отримали 368 осіб. 

"У тюремній системі є багато хороших людей, які могли б бути корисними на фронті. Це гарне вікно можливостей розпочати своє життя з нової сторінки", - додав міністр. 

Очікується, що нова програма принесе близько 5 тисяч нових рекрутерів. Водночас "найсприятливіші обставини" можуть збільшити це число. 

Мобілізація засуджених 

В Україні нещодавно схвалили закон про добровільну мобілізацію в'язнів. Усі ув'язнені можуть подати клопотання про дострокове звільнення та зарахування до лав ЗСУ. Після цього їх заявки розглядають 

В Україні почав діяти схвалений цього року парламентом закон про добровільну мобілізацію в'язнів. Спеціальні комісії, які оцінюють ризики та дають остаточне рішення.

Детальніше про те, як працює закон на практиці та хто з ув'язнених вже зважився на службу і з яких причин, - у матеріалі РБК-Україна.

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