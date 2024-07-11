Мобилизация осужденных. Малюска рассказал, когда первая группа бойцов отправится на фронт

Сейчас бойцы проходят военную подготовку, которая длится не менее двух месяцев.

По словам Малюськи, после принятия закона около 2862 заключенных были освобождены из 5196. В частности отказ по состоянию здоровья получили 368 человек.

"В тюремной системе есть много хороших людей, которые могли бы быть полезными на фронте. Это хорошее окно возможностей начать свою жизнь с новой страницы", - добавил министр.

Ожидается, что новая программа принесет около 5 тысяч новых рекрутеров. В то же время "благоприятные обстоятельства" могут увеличить это число.

Мобилизация осужденных

В Украине недавно приняли закон о добровольной мобилизации заключенных. Все заключенные могут подать ходатайство о досрочном освобождении и зачислении в ряды ВСУ. После этого их заявки рассматривают

В Украине начал действовать одобренный в этом году парламентом закон о добровольной мобилизации заключенных. Специальные комиссии, которые оценивают риски и дают окончательное решение.

Детальнее о том, как работает закон на практике и кто из заключенных уже решился на службу и по каким причинам, - в материале РБК-Украина.