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Мобилизация осужденных. Малюска рассказал, когда первая группа бойцов отправится на фронт

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Первая группа осужденных, которых освободили от отбывания наказания для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), отправятся на фронт до конца лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства юстиции Дениса Малюску в интервью Financial Times .

Сейчас бойцы проходят военную подготовку, которая длится не менее двух месяцев. 

По словам Малюськи, после принятия закона около 2862 заключенных были освобождены из 5196. В частности отказ по состоянию здоровья получили 368 человек. 

"В тюремной системе есть много хороших людей, которые могли бы быть полезными на фронте. Это хорошее окно возможностей начать свою жизнь с новой страницы", - добавил министр. 

Ожидается, что новая программа принесет около 5 тысяч новых рекрутеров. В то же время "благоприятные обстоятельства" могут увеличить это число. 

Мобилизация осужденных

В Украине недавно приняли закон о добровольной мобилизации заключенных. Все заключенные могут подать ходатайство о досрочном освобождении и зачислении в ряды ВСУ. После этого их заявки рассматривают 

В Украине начал действовать одобренный в этом году парламентом закон о добровольной мобилизации заключенных. Специальные комиссии, которые оценивают риски и дают окончательное решение.

Детальнее о том, как работает закон на практике и кто из заключенных уже решился на службу и по каким причинам, - в материале РБК-Украина.

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