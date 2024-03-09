Мобілізація засуджених. Малюська анонсував внесення законопроекту в Раду

"Я думаю, що наступного тижня він (законопроект, - ред.) буде зареєстрований, а на найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні й в другому так само. Я очікую, що це буде весною, не пізніше", - наголосив Малюська.

Він зауважив, що є тисячі ув'язнених та засуджених, які готові стати військовослужбовцями та стати повноправними членами Сил оборони.

"Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії напевно під мобілізацію не потраплять", - підкреслив міністр.

Він додав, що не очікує затягування розгляду в парламенті цього законопроекту, адже за його словами, він не зустрів жодного депутата, який був би проти.

"Не всі командири військові готові брати засуджених та ув'язнених до себе, але ми не будемо і не плануємо нікому нав'язувати таких мобілізованих. Скоріш за все, це будуть окремі загони", - пояснив Малюська.

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкт про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни та він не відповідає реаліям.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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