Мобілізація йде за планом, цифри формулює керівництво ЗСУ, - Зеленський

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у травні в Україні оновили закон про мобілізацію. Зокрема. нардепи дозволили мобілізувати в армію з 25 років, а не з 27-ми, як це було раніше. Також змінилися правила вручення повісток, а також - стало суворішим покарання за ухилення від служби в армії.

Як заявляв нещодавно речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, у червні спостерігалася позитивна динаміка в мобілізації. Її теми стали вищими ніж у березні та лютому.

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