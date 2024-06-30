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Мобілізація йде за планом, цифри формулює керівництво ЗСУ, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Запит на мобілізацію в Україні формулює керівництво Збройних сил. Наразі мобілізація відбувається згідно з його планом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

"Передусім, кількість та запит формулює керівництво ЗСУ. Ми (політичне керівництво - ред.) можемо давати зброю, одяг, сучасні технології. Я повинен знаходити гроші на виробництво, заохочувати партнерів", - сказав президент.

Як наголосив Зеленський, потрібно, щоб тактичні дії та кількість людей, які потрібні на фронті, формулювало саме військове керівництво.

"Військове керівництво сформулювало. Я бачив ці цифри. І сьогодні вони йдуть за цим планом", - додав він.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у травні в Україні оновили закон про мобілізацію. Зокрема. нардепи дозволили мобілізувати в армію з 25 років, а не з 27-ми, як це було раніше. Також змінилися правила вручення повісток, а також - стало суворішим покарання за ухилення від служби в армії.

Як заявляв нещодавно речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, у червні спостерігалася позитивна динаміка в мобілізації. Її теми стали вищими ніж у березні та лютому.

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Володимир ЗеленськийМобілізація в УкраїніВСУ