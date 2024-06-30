Мобилизация идет по плану, цифры формулирует руководство ВСУ, - Зеленский

"Прежде всего, количество и запрос формулирует руководство ВСУ. Мы (политическое руководство - ред.) можем давать оружие, одежду, современные технологии. Я должен находить деньги на производство, поощрять партнеров", - сказал президент.

Как отметил Зеленский, нужно, чтобы тактические действия и количество людей, которые требуются на фронте, формулировало именно военное руководство.

"Военное руководство сформулировало. Я видел эти цифры. И сегодня они идут по этому плану", - добавил он.