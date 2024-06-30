Мобилизация идет по плану, цифры формулирует руководство ВСУ, - Зеленский

Запрос на мобилизацию в Украине формулирует руководство Вооруженных сил. В настоящее время мобилизация идет согласно его плану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью The Philadelphia Inquirer.
"Прежде всего, количество и запрос формулирует руководство ВСУ. Мы (политическое руководство - ред.) можем давать оружие, одежду, современные технологии. Я должен находить деньги на производство, поощрять партнеров", - сказал президент.
Как отметил Зеленский, нужно, чтобы тактические действия и количество людей, которые требуются на фронте, формулировало именно военное руководство.
"Военное руководство сформулировало. Я видел эти цифры. И сегодня они идут по этому плану", - добавил он.
Напомним, в мае в Украине обновили закон о мобилизации. В частности. нардепы разрешили мобилизовать в армию с 25 лет, а не с 27-ми, как это было раньше. Также изменились правила вручения повесток, а также - стало более суровым наказание за уклонение от службы в армии.
Как заявлял недавно представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, в июне наблюдалась положительная динамика в мобилизации. Ее темы стали выше, чем в марте и феврале.
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