Мобілізація вступників на другу вищу: чи скасують відстрочку від призову для студентів

Що кажуть в Раді про "скасування відстрочки для деяких категорій студентів"?

"Таких ініціатив, оформлених як законопроект, за моєю інформацією на даний момент ще немає", - сказав Веніславський.

Він пояснив, що коли засіданнях Комітету ВР обговорювали застосування законодавства про мобілізацію, в тому числі щодо категорії осіб, які мають право на відстрочку, підіймалося питання, що від початку повномасштабної війни різко збільшилась кількість людей, які вирішили отримати або другу вищу освіту, або другу професійно-технічну освіту тощо.

"Різко збільшилася кількість контрактних аспірантів і докторантів різного віку - 25-50. На мою особисту думку і на думку членів комітету, така норма закону про мобілізацію використовується в тому числі як спосіб легально уникнути призову на військову службу під час мобілізації до завершення навчання на денній формі", - зазначив Веніславський.

За його словами, є випадки, коли після отримання документа про вищу освіту, людина вступає на денну форму навчання в якесь професійно-технічне училище або в заклад для здобуття фахової передвищої освіти на денній формі навчання - це "точно не є щирим бажанням отримати ще якийсь кваліфікаційний рівень".

"Водночас якщо людина поступила на здобуття другої освіти до широкомасштабної війни - то немає жодних підозр, що це було з метою зловживання", - акцентував Веніславський.

На його думку, на час воєнного стану, напевно, буде правильно внести відповідні законодавчі ініціативи, щоб "обмежитись однією вищою освітою на денній, заочній чи дистанційній формі навчання".

"Можливо, ми з колегами подумаємо і таку ініціативу зробимо та реалізуємо. Але треба розуміти, що це вже буде поширюватись на майбутнє", - звернув увагу Веніславський.

Тому що якщо людина вже вступила на денну форму навчання зі здобуття ще однієї освіти - то погіршувати її становище достатньо проблематично, хоча ми також проговоримо це питання, зауважив член Комітету ВР.

"Ми ще будемо думати над тим, як і в якому форматі можна реалізувати цю ініціативу. Але головна ідея - унеможливити здобувати ще одну освіту виключно задля уникнення призову, це неправильно з точки зору виконання обов'язку з захисту нашої батьківщини", - підсумував Веніславський.

Кого не призивають зі студентів?

Зазначимо, що студентів денної чи дуальної форми навчання не повинні призивати під час мобілізації. При цьому це не стосується тих, хто навчається за заочною формою.

Тому після того, як особа поступила на бакалавріат або магістратуру (за відповідною формою навчання) треба взяти витяг з наказу про зарахування та довідку для військкомату (форма Ф-20). Після чого ці документи треба подати до ТЦК і отримати на півроку відстрочку. За півроку подати документи треба повторно.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запроваджена загальна мобілізація. Востаннє її дію разом із воєнним станом продовжували 27 липня. Тому вона діятиме в країні щонайменше до 15 листопада поточного року.

Так, під призов підлягають військовозобов'язані чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак є виключення. Хто має право на відстрочку - вже роз'яснювало РБК-Україна в матеріалі.

Варто додати, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що отримав звернення від військових щодо надання їм можливості посилити мобілізацію. Але над цим питанням, як зазначив глава держави, будуть працювати після того, як "наведуть порядок із військкоматами та ВЛК".

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