Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)

Питання щодо мобілізації в Україні регулюються відповідним законом. Він містить вичерпний перелік військовозобов'язаних, які не підлягають призову.

Детальніше про те, кого саме не беруть на службу - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Кого точно не “заберуть”

Тож, відповідно до закону, до переліку тих, кого не беруть на службу при мобілізації належать:

заброньовані особи,

особи з інвалідністю,

тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я (тут потрібен висновок військово-лікарської комісії - він дається на термін до шести місяців, а потіб знову потрібно до ВЛК),

- він дається на термін до шести місяців, а потіб знову потрібно до ВЛК), жінки та чоловіки, у яких троє і більше дітей віком до 18 років ,

, жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років,

(дітей) віком до 18 років, жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, або повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи ,

, жінки та чоловіки, які виховують хвору дитину (ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологія, психічні розлади, цукровий діабет I типу тощо),

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років,

військовозобов'язані, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками, а також якщо мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або якщо у батьки мають інвалідність I чи II групи,

опікуни особи з інвалідністю,

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей), а хтось із подружжя вже проходить військову службу,

працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, служби спецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, БЕБ, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління держохорони.

Варто зазначити, що вищеперелічені особи все ж можуть бути призвані на військову службу, але лише за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Це ще не все

Крім того, призову не підлягають: