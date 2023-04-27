У Раді пояснили, чи можуть чоловікам в Україні заборонити вступати до університетів
Наразі у Верховній Раді не планують вводити заборону на отримання вищої освіти для чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлії Гришиної в ефірі Радіо Свобода.
"Наразі це все чутки, які ширяться Telegram-каналами. Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає. Такі обмеження мають бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає у розробці в Комітеті освіти точно, в інших комітетах також не чула про спеціальні такі закони, які встановлювали б заборони", - сказала Гришина.
Депутат зазначила, що заборона на отримання освіти чоловікам є нелогічною і такого закону, на її думку, не може бути, оскільки це дискримінація.
"Не можна забороняти чоловіками вищу освіту тільки через те, що вони можуть отримати повістку", - додала Гришина.
Зазначимо, за Конституцією на період воєнного стану можуть обмежуватись конституційні права і свободи людини, зокрема й право на здобуття освіти. Однак у комітеті наразі немає жодної законодавчої ініціативи щодо цього.
Нагадаємо, раніше в українському інфопросторі почали поширювати чутки про те, що військовозобов'язаним чоловікам на період дії воєнного стану можуть заборонити вступати до ВНЗ, оскільки таке навчання дозволяє тимчасово отримувати відстрочку від призову в армію.
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