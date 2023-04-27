У Раді пояснили, чи можуть чоловікам в Україні заборонити вступати до університетів

Наразі у Верховній Раді не планують вводити заборону на отримання вищої освіти для чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлії Гришиної в ефірі Радіо Свобода .

"Наразі це все чутки, які ширяться Telegram-каналами. Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає. Такі обмеження мають бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає у розробці в Комітеті освіти точно, в інших комітетах також не чула про спеціальні такі закони, які встановлювали б заборони", - сказала Гришина.

Депутат зазначила, що заборона на отримання освіти чоловікам є нелогічною і такого закону, на її думку, не може бути, оскільки це дискримінація.

"Не можна забороняти чоловіками вищу освіту тільки через те, що вони можуть отримати повістку", - додала Гришина.

Зазначимо, за Конституцією на період воєнного стану можуть обмежуватись конституційні права і свободи людини, зокрема й право на здобуття освіти. Однак у комітеті наразі немає жодної законодавчої ініціативи щодо цього.