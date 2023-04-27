ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раді пояснили, чи можуть чоловікам в Україні заборонити вступати до університетів

Новость на русском →
Україна, Четвер 27 квітня 2023 15:40
У Раді пояснили, чи можуть чоловікам в Україні заборонити вступати до університетів Фото: голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина (facebook.com/j.gryshyna)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі у Верховній Раді не планують вводити заборону на отримання вищої освіти для чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлії Гришиної в ефірі Радіо Свобода.

"Наразі це все чутки, які ширяться Telegram-каналами. Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає. Такі обмеження мають бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає у розробці в Комітеті освіти точно, в інших комітетах також не чула про спеціальні такі закони, які встановлювали б заборони", - сказала Гришина.

Депутат зазначила, що заборона на отримання освіти чоловікам є нелогічною і такого закону, на її думку, не може бути, оскільки це дискримінація.

"Не можна забороняти чоловіками вищу освіту тільки через те, що вони можуть отримати повістку", - додала Гришина.

Зазначимо, за Конституцією на період воєнного стану можуть обмежуватись конституційні права і свободи людини, зокрема й право на здобуття освіти. Однак у комітеті наразі немає жодної законодавчої ініціативи щодо цього.

Нагадаємо, раніше в українському інфопросторі почали поширювати чутки про те, що військовозобов'язаним чоловікам на період дії воєнного стану можуть заборонити вступати до ВНЗ, оскільки таке навчання дозволяє тимчасово отримувати відстрочку від призову в армію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Мобілізація в Україні
NEWS
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна