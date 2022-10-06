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Мобілізація у віддалених регіонах РФ відбувається методом облав, - Генштаб ЗСУ

Фото: мобілізація в Росії відбувається методом облав (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Часткова мобілізація, оголошена військово-політичним керівництвом РФ, фактично поглинає невеликі населені пункти віддалених регіонів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку насильно доставляють до військкоматів. Водночас у Москві навіть на половину не виконано плану мобілізації, який становить по районах менше ніж 0,2 відсотка населення.

Як повідомлялося, під час виступу 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив старт часткової мобілізації у Росії. Він планує кинути на війну в Україні 300 тисяч резервістів.

При цьому міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про 200 тисяч вже мобілізованих. Проте реальна кількість їх менша, хоч і перевищує 100 тисяч людей.

За даними розвідки, Росія мобілізувала понад 100 тисяч людей, але ця кількість значно менша, ніж заявляв раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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Мобілізація в РосіїВторгнення Росії до УкраїниГенштаб ВСУ