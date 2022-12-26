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Мобілізація в Україні: ВПО нагадали про важливе правило у разі переїзду

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Україна, Понеділок 26 грудня 2022 14:53
Мобілізація в Україні: ВПО нагадали про важливе правило у разі переїзду Фото: українцям, які мають статус ВПО, нагадали про важливе правило (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Військовозобов’язані, що виїхали з місця свого фактичного проживання мають стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання протягом 7 днів після приїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Це не означає, що вам одразу вручать повістку. Детальний перелік тих, кого звільнили від мобілізації, можна знайти у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - нагадують в міністерстві.

Зокрема, як нагадують в Мінреінтеграції, звільненими від мобілізації є такі категорії військовозобов’язаних громадян:

  • особи з інвалідністю або особи, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.

З повним переліком військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, можна ознайомитися у статті 23 зазначеного вище Закону

"Якщо ви належите до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують ваш статус", - додали в відомстві.

Раніше РБК-Україна нагадувало, кому і за яких умов дозволено залишати країну під час воєнного стану.

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