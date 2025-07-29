Кому з чоловіків можна не з'являтися по повістці: пояснення адвоката

Повістки в Україні під час мобілізації можуть вручати особисто або надсилати Укрпоштою. З'являтися по цих повістках обов'язково. Втім, є в таких ситуаціях і виключення.

Про те, кому можна не йти до ТЦК та СП навіть після отримання повістки, у коментарі РБК-Україна розповідає адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Кому можна не йти до ТЦК після отримання повістки

Ті, хто був повністю виключений з військового обліку (наприклад, за станом здоров'я або по досягненню віку 60 років), теоретично можна не йти по повістці до ТЦК та СП, оскільки подальше проходження ВЛК і мобілізація не є законним рішенням, каже Катерина Аніщенко.

"Так, виключеним з обліку теоретично також можуть вручати повістки. Але я вважаю, це не законно. Перегляд цього статусу (виключеного з обліку – ред.) не передбачає жоден нормативно-правовий документ", – зазначає адвокат.

Водночас ті, кого виключили з військового обліку раніше, мають отримати про це відповідний документ, за яким все одно потрібно особисто прийти до військкомату. Там мають дати документ, який підтверджує факт виключення з обліку. Це допоможе уникнути таких ситуацій, за яких вам будуть вручати повістки або намагатися направити вас на проходження ВЛК.

Виключений і знятий з обліку: в чому різниця

Виключення з військового обліку – це остаточна процедура, яка повністю позбавляє людину статусу військовозобов’язаного. Така особа не підлягає мобілізації, не зобов’язана з’являтися до ТЦК та СП і звільнена від облікових обов’язків, пояснювала у коментарі РБК-Україна юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова.

Зняття з обліку – тимчасове. Людину виключають зі списків конкретного ТЦК, скажімо, через зміну місця реєстрації. Після усунення причин особа знову має стати на облік вже у іншому ТЦК та СП.

Після 18 травня 2024 року, зі змінами в законі про мобілізацію, підстави для обох процедур оновлено. Йдеться про статтю 37 закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Виключити з обліку можуть тих, хто:

померли або зникли безвісти (офіційно),

втратили громадянство України,

визнані непридатними до служби,

досягли граничного віку перебування в запасі.

Виходить, мобілізувати виключеного з військового обліку не можуть, а у тих, хто знятий з військового обліку, це все ще можливо.