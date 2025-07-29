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Кому из мужчин можно не являться по повестке: объяснение адвоката

Украина, Вторник 29 июля 2025 18:15
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Кому из мужчин можно не являться по повестке: объяснение адвоката Мобилизация в Украине (фото: ddk.dn.ua)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Катерина Анищенко, Диана Тернова

Повестки в Украине во время мобилизации могут вручать лично или присылать Укрпочтой. Появляться по этим повесткам обязательно. Впрочем, есть в таких ситуациях и исключения.

О том, кому можно не идти в ТЦК и СП даже после получения повестки, в комментарии РБК-Украина рассказывает адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

Кому можно не идти в ТЦК после получения повестки

Те, кто был полностью исключен с воинского учета (например, по состоянию здоровья или по достижению возраста 60 лет), теоретически можно не идти по повестке в ТЦК и СП, поскольку дальнейшее прохождение ВВК и мобилизация не является законным решением, говорит Катерина Анищенко.

"Да, исключенным из учета теоретически также могут вручать повестки. Но я считаю, это не законно. Пересмотр этого статуса (исключенного с учета ред.) не предусматривает ни один нормативно-правовой документ", – отмечает адвокат.

В то же время те, кого исключили с воинского учета ранее, должны получить об этом соответствующий документ, за которым все равно нужно лично прийти в военкомат. Там должны дать документ, подтверждающий факт исключения с учета. Это поможет избежать таких ситуаций, при которых вам будут вручать повестки или пытаться направить вас на прохождение ВВК.

Исключен и снят с учета: в чем разница

Исключение с военного учета – это окончательная процедура, которая полностью лишает человека статуса военнообязанного. Такое лицо не подлежит мобилизации, не обязано являться в ТЦК и СП и освобождено от учетных обязанностей, объясняла в комментарии РБК-Украина юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова.

Снятие с учета – временное. Человека исключают из списков конкретного ТЦК, скажем, из-за смены места регистрации. После устранения причин лицо снова должно стать на учет уже в другом ТЦК и СП.

После 18 мая 2024 года, с изменениями в законе о мобилизации, основания для обеих процедур обновлены. Речь идет о статье 37 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Исключить из учета могут тех, кто:

  • умерли или пропали без вести (официально),
  • утратили гражданство Украины,
  • признаны непригодными к службе,
  • достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Получается, мобилизовать исключенного с воинского учета не могут, а у тех, кто снят с воинского учета, это все еще возможно.

Напомним, во время мобилизации и действующего военного положения в Украине подавляющая часть мужчин с отсрочкой имеют возможность выезда за границу. Мы писали, кто из мужчин может выезжать за границу легально.

Читайте также, как проверить, есть ли штраф от ТЦК, и что будет, если его не оплатить.

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