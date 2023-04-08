ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мобілізація в Україні: чоловікам нагадали про правила вручення повісток і не тільки

Новость на русском →
Київ, Субота 08 квітня 2023 09:23
Мобілізація в Україні: чоловікам нагадали про правила вручення повісток і не тільки Фото: чоловікам нагадали про правила вручення повісток і не тільки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Військовозобов’язаним в Україні нагадали про необхідність дотримання правил військового обліку. Громадянам нагадали головні з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Львівського ОТЦК та СП.

Що треба знати

В обласному військкоматі закликали дотримуватись правил військового обліку та нагадали про що необхідно знати, а саме:

  • оповіщення може здійснюватися за місцем роботи, проживання, а також в громадських місцях. Законодавством чітко не визначено, де саме має бути вручена повістка;
  • чоловікам віком від 18 до 60 років, на час дії воєнного стану потрібно постійно мати з собою документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи та надавати їх для перевірки уповноваженим особам;
  • отримання повістки ще не означає призову на службу. Насамперед громадян викликають для уточнення військово-облікових даних;
  • у разі якщо чоловік пройде медичну комісію та за всіма критеріями буде визнаний придатним, йому може бути вручена повістка на відправлення до військ;
  • тим військовозобов’язаним, які мають право на відстрочку, необхідно прибути в РТЦК та СП з відповідними документами і підтвердити це;
  • мобілізованих, які не проходили військової служби, обов’язково направляють до навчальних центрів для відповідної підготовки;
  • військовозобов’язані чоловіки, які прибули в Львівську область для проживання з інших регіонів, повинні в семиденний термін звернутись до ТЦК та СП і стати на військовий облік;
  • за порушення правил військового обліку та ухилення від призову передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ухилянтам під час мобілізації загрожує покарання терміном до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Міноборони попередили, що росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні за допомогою фейків, а тому маніпулюють на темах видачі повісток та роботи військкоматів.

Додамо, також в Мінцифри відповіли, чи вручатимуть повістки через месенджери.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні
NEWS
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян